Número de declarações do IR aumenta no Paraná e em Londrina

A Receita Federal recebeu mais de 36 milhões de declarações de Imposto de Renda até às 24 horas desta terça-feira (31) e encerrou o prazo para a prestação de contas de pessoas físicas com um número que superou as expectativas do órgão. O total de declarações recebidas foi de 36.322.912. A quantidade esperada era de 34.100.000 de declarações. Na região de Londrina foram recebidas 331.907 declarações, que representam 7,66% acima da quantidade prevista.



A Receita informou ainda que no Paraná um total de 2.377.623 declarações foram entregues pelos contribuintes. O número de declarações é 7% maior do que o registrado ao final do prazo no ano passado e bem próximo a média de crescimento de 6% registrada no restante do País.

Ao término do prazo de entrega, verificou-se este ano que os contribuintes entregaram menos declarações retificadoras na comparação com o ano passado. As declarações retificadoras são enviadas quando, após o envio da declaração original, o contribuinte percebe que cometeu um erro e precisa enviar uma nova declaração. No Paraná neste ano, apenas cerca de 5% das declarações enviadas foram retificadoras, 3% a menos do que no ano passado. O Estado apresentou o menor percentual de declarações retificadoras, com a média nacional ficando em torno de 7%.





