Inflação não poupa os brasileiros em fevereiro, indica Ipea

No começo de 2022, o clima adverso prejudicou plantações e pressionou os preços de alimentos no país. Enquanto municípios do Sudeste registraram excesso de chuva, o Sul amarga período de seca.

Em fevereiro, a inflação da renda muito baixa foi puxada pela carestia de alimentação e bebidas. A despesa com comida tem maior impacto no orçamento dos mais pobres.

O grupo reúne brasileiros com rendimento domiciliar inferior a R$ 1.808,79 por mês. É o segmento que tende a sofrer mais com o avanço dos preços.

Conforme o Ipea, a inflação dos mais ricos foi puxada pelos avanços dos preços da área de educação no começo do ano letivo. Houve reajustes de 6,7% nas mensalidades escolares e de 3,9% nos cursos extracurriculares.

O destaque mensal veio do segmento de renda alta. Nele, a inflação acelerou de 0,34% para 1,07% entre janeiro e fevereiro. Foi a maior taxa da pesquisa no mês passado.

Inflação acumulada é maior para pobres







Apesar de o índice dos mais ricos ter sido maior em fevereiro, são os mais pobres que amargam uma inflação mais elevada no acumulado de 12 meses. Nesse recorte, o avanço dos preços para a renda muito baixa chegou a 10,9% até fevereiro.





A renda alta, por sua vez, teve inflação acumulada de 9,7% no mesmo período. É a menor marca do levantamento em 12 meses, sinaliza o Ipea.





De acordo com analistas, a inflação tende a receber novas pressões a partir de março, com os reflexos econômicos da guerra entre Rússia e Ucrânia.





O conflito já impactou commodities como o petróleo, gerando um mega-aumento de combustíveis no Brasil na semana passada.





Com a tensão no Leste Europeu, preços agrícolas também subiram no mercado internacional. Assim, analistas veem riscos para a inflação de parte dos alimentos no Brasil.





Para tentar frear os preços, o Copom (Comitê de Política Monetária), do BC (Banco Central), vem subindo a taxa básica de juros. Em fevereiro, o colegiado levou a Selic para 10,75% ao ano.





Parte do mercado já vê a taxa acima de 13% ao final de 2022. O Copom tem reunião nesta quarta para definir o novo patamar da Selic.