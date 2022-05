Feiras de Dia das Mães em Londrina valorizam produtores locais

O Dia das Mães é uma data comemorativa que faz girar bastante a economia local, movimentando o comércio, bares e restaurantes. Neste ano, a realização de feiras em espaços públicos de Londrina é uma das apostas de produtores e artesãos da cidade.



Com uma programação variada em diferentes espaços, as famílias poderão se divertir e adquirir produtos exclusivos até o sábado (7). A tradicional Feira na Praça, realizada pela Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina) começou nesta quinta (5), das 17h às 22h, na Praça Gabriel Martins Martins, que fica no Calçadão.

Na feira, o público encontra produtos como geleias, granolas, castanhas, queijos e vinhos, cookies e pães, além de uma estação de Food Trucks com música ao vivo e atividades para crianças. No evento também é possível levar animais de estimação para o passeio.







"Estávamos de passagem pelo Calçadão e resolvemos parar para conferir. É muito gostoso ver eventos assim, em espaços públicos e com boas opções", comentam as amigas Luana Ferri e Andressa Ito. Já a família de Larissa Guimarães se programou para aproveitar a feira. Mãe, filha e neta ficaram sabendo da programação pelo noticiário. "A gente sente falta de eventos assim, em lugares públicos, ao ar livre e com opções para as crianças. Também acho uma boa ideia ter produtos locais", diz.





Segundo o superintendente da Acil, Rodrigo Geara, esta é a primeira edição da feira após dois anos de pandemia do coronavírus. "O projeto ganhou este formato em 2019 e naquele ano foram realizadas seis edições. Estamos retornando agora, com boas expectativas e o objetivo de gerar movimento no comércio, que estará aberto entre hoje e amanhã até às 21h", afirma. No sábado, as lojas abrem das 9h às 18h.



