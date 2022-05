Estado do Paraná ganha mapa estadual de feiras orgânicas e agroecológicas

O Seagri (Sistema Estadual da Agricultura), formado pela Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento e órgãos vinculados, disponibiliza a partir da última sexta-feira (15) um mapa de feiras de produtos orgânicos e agroecológicos no Paraná. A ferramenta, disponível no site da Seab, contém datas, horários e endereços.



O material foi reunido com ajuda de servidores, prefeituras, entidades do setor e bases de dados já disponíveis em mapas nacionais. Antes da publicação, as informações passaram por processo de checagem para que se garantisse a atualidade dos dados.

A comercialização é uma das principais dificuldades dos produtores orgânicos. Com a pandemia, que causou a suspensão de diversas feiras, a renda dos produtores foi prejudicada. Por outro lado, cresceu a demanda dos consumidores por alimentos mais saudáveis. A ampla divulgação pode colaborar para que esses espaços se popularizem ainda mais, contribuindo para o fomento da agricultura orgânica paranaense.





O lançamento do serviço é parte da série de reportagens sobre agricultura orgânica no Paraná, que iniciou em março e encerrou na última sexta. A série percorreu o sistema de "compra por assinatura" de produtos orgânicos; o Coopera Paraná e o Compra Direta Paraná, voltados a promover renda; pesquisas do IDR-Paraná que ajudam a inserir tecnologia na produção; o comitê do Governo do Estado que estimula a inserção de orgânicos nas merendas; o impulso e a grande rede de certificação do Paraná; e um panorama regional dessa cadeia, que promove saúde pública e é um braço dos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) no Estado.