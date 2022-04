Economia e reúso: como mobiliar a casa nova sem gastar tanto

A mudança é sempre custosa e acaba sobrando pouco para mobiliar a casa nova. No entanto, é possível decorá-la gastando pouco. É possível encontrar peças em conta, bem como reaproveitar móveis que já tem. Mas, antes de tudo, é preciso ter planejamento para analisar quais as opções mais viáveis.

É necessário medir os espaços antes de comprar. Nada de adquirir móveis novos sem pensar bem em que lugar vão ficar. O ideal é fazer uma lista de itens que são prioridades. É melhor ter o básico necessário e, no futuro, comprar peças que complementam a decoração.

Para o quarto, cama, colchão e guarda-roupa são indispensáveis. Para sala, sofá, mesa de jantar e cadeiras. Já a cozinha precisa de geladeira e fogão para funcionar. Para a lavanderia, é importante buscar por um tanquinho em oferta ou uma máquina de lavar que caiba no ambiente, além de um varal.





Com as lojas online, é possível fazer um bom orçamento e comparar os preços. Se não tiver certeza da compra, dá para ir visitar uma loja física e testar o produto, sentir suas dimensões. Mesmo vendo o item pessoalmente, não é necessário comprar em determinada loja se for mais caro. Volte para a internet para pesquisar a peça de outros fornecedores.





Investir em peças versáteis também é uma boa. Móveis híbridos podem funcionar em diversos ambientes. Por exemplo, uma estrutura simples de cama de madeira pode se transformar em sofá, enquanto não se tem o sofá dos sonhos. Quando puder comprar o sofá ideal, a cama pode ir para o quarto de hóspedes, por exemplo.

Espaços pequenos necessitam de um planejamento extra. Não é possível fazer escolhas no chamado olhômetro. É preciso medir os espaços e adaptar os móveis para esses lugares da casa. Use também o direito do consumidor para devolver um item que não encaixou tão bem quanto era esperado. Para tanto, é preciso estar ciente das políticas de troca e devolução na hora da compra.





Nem tudo precisa ser novo. Os móveis antigos podem ser usados como estão ou ainda passar por uma reforma. Há numerosos tutoriais online sobre como recuperar móveis antigos. Uma bela repaginada pode fazer com que ele pareça novo. Uma nova cor ou até puxadores novos já podem transformar a peça.





Se o espaço for pequeno, é bastante útil utilizar as paredes com prateleiras. Dá para economizar comprando uma grande chapa de MDF e pedir o corte de diversas formas. É possível ter prateleiras na casa toda dessa forma. Com o tempo, dá para adicionar itens e ajustar a decoração da casa nova.