Begônia Maculata, planta que se tornou tendência em decoração de interiores

Com uma estética exótica e inconfundível, a Begônia Maculata tem conquistado os “pais de plantas” e vem fazendo grande sucesso nas redes sociais, a espécie é frequentemente vista em perfis dedicados à decoração e dicas de botânica.

As folhas longas de formato estreito nas pontas têm coloração verde e verso avermelhado que contrasta com as pequenas manchas brancas arredondas, conferem uma “estampa” única á folhagem e garantem um visual “urban jungle” que fica exuberante e charmoso a qualquer ambiente.

É uma espécie tipicamente brasileira, tem origem nas matas tropicais do sudeste e centro-oeste do país, onde o ambiente é caracteristicamente úmido, repleto de árvores e, portanto, sem incidência direta de luz solar, o que torna os ambientes internos ideais para essa categoria de Begônia.

Além do lindo visual, ela apresenta um cultivo descomplicado, demanda apenas cuidados básicos comuns entre as espécies indicadas para espaços residenciais. “O mais importante é se aproximar das condições de iluminação e umidade das matas de onde ela é originária. Ou seja, terra úmida e meia sombra”, afirma Emerson de Souza Silva, especialista da Esalflores. “As regas não precisam ser diárias. De três a quatro vezes por semana são suficientes desde que a terra não fique encharcada e, muito menos, ressecada”, acrescenta o profissional.

Com aspecto singular e harmônico, a Begônia “avisa” quando os procedimentos de manutenção estão equivocados. “As folhas murcham e reclinam significativamente se ela estiver precisando de água ou recebendo muito sol. É interessante também evitar locais que recebam muito vento para que a umidade permaneça por mais tempo”, diz o especialista. Para simular o solo rico em nutrientes da Mata Atlântica, outra dica é adubar a terra. “A adubação pode ser feita com substrato de húmus por exemplo. Lembrando que também não é recomendado borrifar água diretamente nas folhas. O ideal é borrifar a uma distância acima delas para que cheguem reduzidas na folha, como seria a água da chuva em seu ambiente natural”, complementa.

Com status luxuoso de planta rara, a espécie tem produção bastante limitada e uma procura cada vez maior nas floriculturas, por isso o preço para ter uma Begônia Maculata, agregando personalidade ao interior de casas e apartamentos, gira em torno dos R$ 400. “Mas sem dúvida vale o investimento. Para aqueles que apreciam a presença das plantas em casa essa é uma espécie singular, que evidencia tanto a decoração quanto traz harmonia para a casa com sua beleza única. É como ter uma obra de arte da natureza em exposição”, completa o profissional.