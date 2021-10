Aprenda a manter a piscina de casa sempre limpa

Ter uma piscina em casa é o sonho de muitas pessoas. Principalmente, durante o verão, é uma ótima pedida para quem não tem como ir até o litoral, independentemente do motivo. Entretanto, para evitar que a diversão se torne uma dor de cabeça, é necessário manter a manutenção constante deste local de lazer.

Atualmente, existem vários métodos para limpeza de piscinas, independentemente do sistema de construção e dos revestimentos utilizados. O mais comum é o tratamento com cloro, porém, pode-se encontrar meios mais ecológicos no mercado com o mesmo resultado.

Vale lembrar também que, para manter a piscina em plenas condições de uso, é necessário manter uma manutenção constante. Desta forma, é possível que a água colocada dentro dela se mantenha por bastante tempo, sem precisar trocar muitas vezes.





Com o tratamento adequado, pode-se recuperar até a água mais suja, mas o ideal é nunca deixar a piscina se deteriorar. O contato da pele humana com certas substâncias encontradas neste estágio pode causar infecções por bactérias, sendo as mais comuns micose, conjuntivite, dermatites, otite (inflamação no canal auditivo) e, na pior das hipóteses, até mesmo hepatite A.

Por isso, é sempre bom manter os filtros da piscina limpos, como o skimmer (mais conhecido como coadeira), que é a peça que fica na lateral da piscina pegando eventuais sujeiras que caem em sua superfície, e o ideal é sempre esvaziar.





Outra parte a ser limpa é o pré-filtro da motobomba da piscina. A limpeza é um pouco mais complexa, sendo necessário desligar previamente o sistema de filtração e fechar os registros antes que se abra o compartimento para limpá-lo.





A bomba d'água é considerada por muitos o coração da piscina, justamente por filtrar impurezas como folhas, insetos e outros dejetos, que podem comprometer a qualidade da água. Por isso, é sempre importante escolher um equipamento potente, e, quando ela começar a dar qualquer tipo de problema, não hesitar em trocá-la.





Fazer a peneiração diária da piscina também ajuda a limpar a superfície da água de diversas impurezas. Contar com o auxílio de um cabo telescópico, equipado com uma peneira do tipo "cata-folhas", é muito útil, principalmente se a piscina foi construída no entorno de árvores.





A escovação do revestimento da piscina é essencial para evitar a proliferação de fungos, algas e bactérias, que podem grudar e comprometer a qualidade da água. Lembre-se sempre de usar o material que menos estrague o seu acabamento.





Os cloradores podem ajudar na garantia de uma melhor qualidade da água também. Com esse material, é possível obter um bom controle de pH, alcalinidade, dosagem de cloro e tratamento da água, mantendo-a sempre boa para uso. Este tipo de equipamento pode ser usado em todo tipo de piscina.





Cuidar do entorno da piscina é tão essencial quanto limpá-la adequadamente, porque todos os detritos que estiverem perto da água, devido à força do vento ou algum evento externo, podem ir diretamente para dentro dela em algum momento.