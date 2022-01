Queda mata motociclista e deixa passageiro ferido em Maringá

O condutor de uma JTA/Suzuki EN 125 morreu na noite desta segunda-feira (6) após sua motocicleta cair nas proximidades do quilômetro 99+150 m da PR-317, em Maringá (Noroeste). O passageiro ficou gravemente ferido.

De acordo com vestígios do local apurados pela PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a vítima transitava no sentido da avenida Colombo para Floresta (Região Metropolitana de Maringá) e, na rotatória da avenida Paranavaí, perdeu o controle do veículo e não conseguiu evitar a queda.

A motocicleta foi danificada e seu condutor morreu no local.





A PRE informou que ambos os ocupantes não portavam documento e não foram identificados. O veículo foi removido ao pátio do Batalhão de Polícia Rodoviária de Floresta.