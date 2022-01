Procon de Arapongas atende via WhatsApp durante abertura especial do comércio

O Procon passa a contar com o WhatsApp como canal exclusivo para atendimento de denúncias a partir desta terça-feira (14) em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina).

Com isso, um plantão de atendimento será disponibilizado aos consumidores durante o período de recesso.

O serviço será através do aplicativo de conversas e vai acompanhar também o período de funcionamento especial do comércio da cidade.





As equipes do Procon também vão fiscalizar as lojas.





“Queremos garantir tranquilidade e os direitos dos consumidores no fim de ano. Levando em conta que, as vendas tendem a aumentar neste período do ano. Estaremos orientando os consumidores, comerciantes e fornecedores. Atendendo as demandas inerentes ao comércio local, esclarecendo as dúvidas e promovendo orientações”, frisa o coordenador do Procon Arapongas, Gabriel Esper.



Ligações ou WhatsApp: Os serviços estarão disponíveis através do telefone: (43) 9 9136-0504. O plantão ocorre no horário de funcionamento do comércio das 09h00 às 22h00.