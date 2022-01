Prefeitura rompe contrato com construtora responsável pela Cidade Industrial de Londrina

As empresas que projetavam se instalar na Cidade Industrial de Londrina em 2022 terão que esperar e não deverá ser pouco tempo. A prefeitura rompeu de forma unilateral o contrato com a empresa responsável pela obra, que estava sendo levantada no final da avenida Saul Elkind, na zona norte. Na decisão, oficializada no final da semana passada, o município ainda multou a construtora, que tem sede em Curitiba, em quase R$ 800 mil.

Nos últimos meses foram instaurados dois processos administrativos de penalidade e um outro de fiscalização de contrato. Entre os argumentos sustentados pelo município para colocar um ponto final no vínculo com a empresa estão o atraso na execução do cronograma da obra, equipamentos insuficientes e danificados e subcontratação de serviços sem anuência prévia.

Segundo o secretário municipal de Obras e Pavimentação, João Verçosa, foram feitas várias solicitações à empreiteira, entretanto, sem sucesso. “A constatação não é de agora. Pedimos para a empresa imprimir um ritmo compatível com o porte da obra e ela nunca tomou providências. Usou muitos equipamentos usados, que quebravam toda a hora. Era um maquinário muito velho. Tinha pouca gente trabalhando e em determinado momento vimos que as pessoas eram terceirizadas. Até o engenheiro responsável estava registrado por outra empresa”, elencou.









