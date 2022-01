Prefeitura de Maringá desmente falsa contratação de auxiliar de creche

A Prefeitura de Maringá (Noroeste) precisou desmentir nesta sexta-feira (31) uma falsa informação de que a administração municipal estaria contratando auxiliares de creche. O anúncio "fake" é distribuído pelas redes sociais.

O anúncio mentiroso, que se apropria do brasão da Prefeitura de Maringá, diz procurar pessoas interessadas em trabalhar na Cidade Canção. É prometido o pagamento de R$ 550 semanais e as admissões seriam para trabalhadores com ou sem experiência na função.

A publicação ainda disponibiliza um link suspeito para os internautas clicarem. A Prefeitura recomenda que ele não seja acessado e pede, ainda, a denúncia de quem estiver usando levianamente o nome da administrsação municipal para repassar informações falsas na internet.





A orientação é recorrer sempre às redes sociais oficiais e ao site da Prefeitura de Maringá para obter informações confiáveis acerca de contratações e concursos públicos.





Veja o falso anúncio: