Tercilio Turini entra no PSD a convite do governador

O deputado estadual Tercilio Turini filiou-se nesta quarta-feira (3) ao PSD a convite do governador Ratinho Júnior e do chefe da casa civil, João Carlos Ortega, em evento realizado na sede estadual do partido em Curitiba. Turini deixa o Cidadania (ex- PPS) depois de 15 anos como uma das principais lideranças da legenda e segue o caminho de diversos deputados da bancada da situação que recentemente migraram para o partido do governador do olho numa possível reeleição em outubro.





Turini, que é vice-presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, acompanha o movimento do deputado estadual Tiago Amaral, que na semana passada deixou o PSB para integrar o PSD.

O deputado Cobra Repórter (PSD), eleito pela região de Rolândia (Região Metropolitana de Londrina), já estava no partido do governador.

