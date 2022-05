Governo estadual aguarda Câmara de Londrina aprovar projeto para construir novo batalhão da PM

Depois de ser formalizado por meio de um decreto editado pelo governador Ratinho Jr. (PSD), o 30º Batalhão da Polícia Militar de Londrina necessita agora de um novo prédio. Após longas conversas entre prefeitura e Governo do Estado, ficou definido que o imóvel será erguido numa área de 6 mil metros quadrados localizada na avenida Saul Elkind, próximo ao cemitério Jardim da Saudade, zona norte.

De acordo com o deputado estadual Tiago Amaral (PSD), que encabeçou as discussões para o novo batalhão da PM, a Sesp (Secretaria Estadual de Segurança Pública) informou que só aguarda a aprovação de um projeto de lei na Câmara Municipal de Londrina para iniciar a construção do espaço militar.



Enviada no final de março, a proposta do prefeito Marcelo Belinati (PP) não altera a doação da área ao Estado, o que já aconteceu em 2014. O texto apenas estipula o prazo máximo de dois anos para começo das obras a partir da publicação da lei.





O vereador Fernando Madureira (PP), líder do prefeito no Legislativo, espera que a matéria seja aprovada com rapidez. “O Executivo reformulou o projeto para atender as necessidades da Polícia Militar, mas também deu esse tempo para que o terreno não fique inutilizado, como já ocorreu no passado. Às vezes o Estado pedia o local, mas ficava 10 anos largado”, explicou.





