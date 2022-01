Entrada de Moro na política reduz vantagem de Bolsonaro em Londrina

Se a eleição fosse hoje, o presidente de República, Jair Bolsonaro (PL), teria a preferência de 37% do eleitorado londrinense na tentativa de reeleição, segundo o Multicultural.

O ex-juiz Sergio Moro (Podemos) - que nas pesquisas nacionais não chega a marcar dois dígitos - tem em Londrina 21,5% das intenções de votos. Já o ex-presidente Lula, que lidera as pesquisas no âmbito nacional, no município teria 18% dos votos, em terceiro lugar.



Outros candidatos que aparecem na pesquisa são: João Doria (PSDB) com 2,5%; Ciro Gomes (PDT) com 2,5%; Simone Tebet (MDB) com 1,5% e Felipe D'Avila com 1,5%. O patamar de indecisos para eleição presidencial está 15%.







