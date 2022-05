Dupla flagrada com maconha em Rolândia diz que devia R$ 8 mil para agiotas

Dois jovens de 18 e 19 anos foram flagrados com maconha em um ônibus em Rolândia (Região Metropolitana de Londrina) na noite de segunda-feira (2). A dupla disse aos policiais que transportava o entorpecente devido a uma dívida de R$ 8 mil que tinha com agiotas.

Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), por volta das 22h30, durante operação contra o tráfico de drogas, armas e munições em frente ao posto de Rolândia, no km 9 da PR-986, houve abordagem de um coletivo da Nordeste que fazia a linha Maringá (Noroeste) a Campinas-SP. Com auxílio do cão Hórus, a maconha foi localizada em uma mala preta e uma dourada dos passageiros das poltronas 25 - identificado como D.R.S., 18, e 26 - V.G.G.S., 19, moradores de Avaré-SP. O último ainda tinha mais duas mochilas.

Ao serem questionados, confessaram que havia droga na bagagem e que, devido à dívida, foi oferecido a eles a troca por buscar o entorpecente em Maringá e entregar na rodoviária de Campinas. No total, havia 119 tabletes que pesaram 73,025 kg.





A ocorrência foi encaminhada para a delegaicia de Polícia Civil de Rolândia.