Petrobrás abre inscrições para concurso com 757 vagas; salário começa em R$ 11,7 mil

A Petrobras abre nesta sexta-feira (17) as inscrições para concurso público que irá selecionar 757 pessoas para cargos de nível superior com remuneração mínima inicial de R$ 11.716,82.

Este é o primeiro processo seletivo da Petrobras em mais de 3 anos e as inscrições ficam abertas até o dia 5 de janeiro de 2022.

As vagas são para profissionais de nível superior júnior e não requerem comprovação de experiência anterior com formação nas seguintes ênfases:





Ciência de Dados

Análise de Sistemas (engenharia de software, infraestrutura e processos de negócio)

Engenharia Ambiental

Engenharia de Petróleo

Engenharia de Equipamentos (elétrica, eletrônica, inspeção, mecânica, terminais e dutos)

Engenharia de Processamento

Engenharia Civil

Engenharia de Segurança de Processo

Engenharia de Segurança do Trabalho

Engenharia Naval Análise de Comércio e Suprimento Análise de Transporte Marítimo Geofísica (Física, Geologia)

Geologia

Economia

Administração





Segundo a estatal, os convocados poderão trabalhar em qualquer área ou unidade, a depender da necessidade da empresa. O valor da taxa de inscrição é de R$ 79,83.





O edital completo, o número de vagas para cada área, as cidades ondas as provas serão realizadas, requisitos e remuneração podem ser consultados no site da Petrobras.





Ainda de acordo com a Petrobras, haverá reserva de 8% das vagas para pessoas com deficiência e 20% para pessoas negras (pretos e pardos), conforme estabelecido na legislação.





As vagas oferecem previdência complementar (opcional), plano de saúde (médico, hospitalar, odontológico, psicológico e benefício farmácia), além de benefícios educacionais para dependentes.





O processo seletivo será organizado pelo Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos) e terá validade de doze meses, podendo ser prorrogado por igual período uma vez, a critério da Petrobras.