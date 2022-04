Sanepar amplia programa que garante tarifas mais baixas de água e esgoto

A Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná) ampliou o programa Água Solidária, que beneficia famílias de menor renda com tarifas reduzidas de água e de esgoto. Atualmente, são 224.460 famílias inscritas. Para aderir ao programa, os interessados podem procurar as Centrais de Relacionamento da Companhia em todo o Paraná.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Têm direito ao Água Solidária famílias com renda de até meio salário mínimo por pessoa, que moram em imóveis de até 70 metros quadrados e consomem até 2,5 mil litros de água por mês por pessoa.

Continua depois da publicidade





As famílias inscritas no programa pagam tarifas mais baixas para os serviços de água e de esgoto. No consumo de até cinco mil litros de água, o valor cobrado é de R$ 11,53, enquanto na tarifa normal é de R$ 43,11. Para água e esgoto, a tarifa do Água Solidária é de R$ 17,30 e a normal é de R$ 77,60 em todo o estado e de R$ 79,75 em Curitiba.





LEIA TAMBÉM: Levantamento mostra que regiões de Londrina e Maringá têm água contaminada por elementos químicos





O valor no programa Água Solidária é definido pela Agepar (Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Paraná). Confira abaixo o que é necessário para se inscrever no programa.

Continua depois da publicidade