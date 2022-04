Ratinho Jr. nomeia uma mulher e cinco homens em troca de secretários pré-eleição

Com a saída de Fernando Furiatti para o comando da Infraestrutura e Logística, Alexandre Castro Fernandes passa a ser diretor-geral do DER-PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná). Ele atuava como diretor de Operações do órgão.

Louise da Costa e Silva Garnica é a nova secretária de Planejamento e Projetos Estruturantes do governo do Estado. Os outros novos secretários são, Everton Souza (Desenvolvimento Sustentável e Turismo); Elisandro Pires Frigo (Administração e Previdência); Fernando Furiatti (Infraestrutura e Logística); César Neves (Saúde); e Rogério Carboni (Justiça, Família e Trabalho). Eles substituem, respectivamente, Valdemar Bernardo Jorge, Márcio Nunes, Marcel Micheletto, Sandro Alex, Beto Preto e Ney Leprevost.

O governador Ratinho Junior confirmou, nesta segunda-feira (4), a mudança no comando de seis secretarias estaduais, além da substituição de diretores-presidentes, superintendentes e outros servidores. As alterações levam em conta a legislação eleitoral, que exige a descompatibilização de interessados no pleito de outubro de função na administração pública direta ou indireta.

Novos secretários







Louise da Costa e Silva Garnica (Planejamento e Projetos Estruturantes)





A nova titular da pasta é advogada, formada pela PUC-PR (Pontifícia Universidade Católica do Paraná) em 2001. Foi chefe de gabinete da Secretaria do Planejamento e Projetos Estruturantes entre fevereiro de 2019 e março de 2020 e, desde então, exercia o cargo de diretora-geral. Foi, ainda, integrante do CEDM-PR (Conselho Estadual dos Direitos da Mulher) entre fevereiro e julho de 2019.





Everton Souza (Desenvolvimento Sustentável e Turismo)





Graduado em Geologia pela Universidade Federal do Paraná, Everton Souza ocupava o cargo de diretor-presidente do IAT (Instituto Água e Terra), vinculado à Sedest. Ele também possui especialização em Traçadores Ambientais e em Gestão Municipal de Recursos Hídricos.





Elisandro Pires Frigo (Administração e Previdência)





Graduado em Engenharia pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, com mestrado em Engenharia e doutorado em Agronomia, Elisandro Pires Frigo era diretor-geral da Seap. Também foi coordenador de Ensino Superior da Seti (Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior) do Paraná e diretor-geral da Seed (Secretaria de Estado da Educação e do Esporte).





Fernando Furiatti (Infraestrutura e Logística)





É graduado em Engenharia Civil pela UEPG (Universidade Estadual de Ponta Grossa), com especialidade de Gestão Ambiental Rodoviária. Foi analista de infraestrutura e chefe da unidade local do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, além de assessor do Ministério da Infraestrutura. Ocupava o cargo de diretor-geral do DER-PR.





César Neves (Saúde)





Médico formado pela PUC-PR, é especialista em cirurgia geral e gastroenterologia pelo Conselho Federal de Medicina e Associação Médica Brasileira, além de pós-graduado em Endoscopia Digestiva, Medicina do Trabalho e Gestão Pública e Auditoria. Era chefe de gabinete da Sesa desde 2019.





Rogério Carboni (Justiça, Família e Trabalho)





Graduado em Direito pela Faculdade de Direito de Curitiba (2002), tem especialização em Direito Administrativo pelo UniCuritiba. Foi diretor-geral da Casa Civil do governo do estado; conselheiro de Administração do ParanaPrevidência; diretor administrativo e financeiro do Detran-PR (Departamento Estadual de Trânsito) e coordenador das Juntas Administrativas de Recursos da Secretaria Municipal de Trânsito de Curitiba. É membro do Iprade – Instituto Paranaense de Direito Eleitoral e da Comissão de Direito Eleitoral da OAB-PR.