Prefeitura de Maringá notifica Sanepar de que vai assumir saneamento básico no município

A Prefeitura de Maringá notificou a Sanepar (Companhia de Saneamento Básico do Paraná) nesta quarta-feira (16) de que a administração municipal vai assumir a responsabilidade pelo saneamento básico no município. A concessionária tem 30 dias para informar os valores de indenização devidos a ela pelos investimentos feitos na cidade para que, a partir do 31º dia, inicie-se o processo de transição do controle dos serviços de água e esgoto.

Entretanto, sem equipe para executar as funções, o trabalho deve permanecer terceirizado, em contrato emergencial temporário, até que nova concessão ou contratação de servidores seja feita.

A decisão de retomada do controle do saneamento básico está embasada em decisão proferida pelo STF (Supremo Tribunal Federal). A companhia presta serviços para a população maringaense desde 1980, num contrato firmado por 30 anos. Entretanto, ao final da concessão, a Sanepar ingressou com ação judicial e obteve liminar que a manteve no controle do saneamento básico por mais doze anos.





Oito anos após a concessão dos serviços, a Constituição Federal de 1988 obrigou, em seu artigo 175, que todas as contratações ou prorrogações de contratos fossem feitos por meio de licitação. Entretanto, em 1996, um aditivo foi assinado entre prefeitura e Sanepar, prolongando o prazo de prestação dos serviços. “Mas este aditivo era ilegal, porque contrariava a Constituição Federal. Mesmo assim, a Sanepar obteve a liminar e permaneceu funcionando [em Maringá] por doze anos, até a decisão final, que chegou recentemente”, explica o secretário da Casa Civil de Maringá, Domingos Trevizan.





A notificação da prefeitura solicita que a companhia apresente o valor indenizatório, acompanhado de documentos probatórios, para que se inicie o processo de transferência dos serviços. Após a entrega dos documentos, uma auditoria deve conferir os valores apresentados e, ao final, uma quantia indenizatória em acordo de ambas as partes será paga.

A indenização é justificada pelos investimentos feitos ao longo dos 42 anos, como construção de centrais de tratamento e fornecimento dos serviços.