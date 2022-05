Motorista de Londrina que trafegava na contramão morre em colisão envolvendo 3 carros em Cambé

Um motorista que trafegava na contramão pela PR-445 no início da madrugada desta quinta-feira (5) morreu após uma colisão envolvendo mais dois veículos em Cambé (Região Metropolitana de Londrina).

Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o acidente ocorreu por volta da 0h, no km 80 da rodovia. De acordo com dados colhidos pelos policiais, o Volkswagen Polo de placa de Cambé seguia no sentido de Londrina a Cambé quando houve a colisão frontal contra o Fiat Uno de placa de Londrina, que vinha na contramão de direção. Em seguida, o Fiat Palio de placa de Cambé, que seguia no sentido do Polo, colidiu no Uno, que estava parado na pista e capotou.

O condutor do Uno, 43 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo dele foi encaminhado para o IML (Instituto Médico-Legal) de Londrina.





O motorista do Polo, um rapaz de 23 anos, teve ferimentos médios e foi levado para Hospital Evangélico de Londrina.





O jovem que dirigia o Palio, 23, também ficou levemente ferido, assim como os passageiros: dois homens de 20 anos e dois de 23, além de uma mulher de 20 anos, todos socorridos para Santa Casa de Cambé pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).