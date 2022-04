Jovem morre e namorada fica ferida após acidente em Mauá da Serra

Um jovem de 24 anos morreu em um acidente na BR-376, em Mauá da Serra (Norte Central), na noite deste domingo (3).

Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o jovem não tinha habilitação e conduzia uma motocicleta, acompanhado de sua namorada, de 16 anos. Ele teria se envolvido em uma colisão traseira com uma carreta do tipo "Romeu e Julieta" - nome dado a um caminhão com dois reboques.

O homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A namorada dele foi socorrida por uma ambulância de Mauá da Serra e encaminhada ao Hospital da Providência, em Apuracana (Norte Central). O estado de saúde dela, assim como as identidades dos envolvidos, não foi divulgado.





Além da PRF, estiveram no local do acidente equipes do DER (Departamento de Estradas de Rodagem), Polícia Civil, Instituto de Criminalística, e IML (Instituto Médico-Legal).