Incêndio atinge um dos maiores supermercados de Ibiporã

O Supermercado Montana, localizado na esquina da Avenida Paraná com a rua André Sert, foi tomado pelas chamas. Segundo o Corpo de Bombeiros houve a necessidade de mais de uma viatura para combter o fogo e, até as 16h desta segunda, ainda tentavam controlar o fogo.

Flavio Raulino Merege, empresário que possui um estabelecimento próximo ao local, relatou que teve de retirar as suas motocicletas às pressas para evitar que elas tivessem muitos danos, já que as cinzas do incêndio já estavam encobrindo os veículos. "Foi preciso ajuda de um pessoal aqui para remover as motos", declarou o empresário.





Ainda não se sabe as causas das chamas.

