Incêndio atinge ônibus de viagem em Maringá neste domingo

Chamas tomaram um ônibus de viagem no início da noite deste domingo (26) na BR-376, em Maringá (Noroeste).





O veículo da marca Volvo aparece danificado em imagens divulgadas pelo Corpo de Bombeiros.

Ele saiu de Paraíso do Norte, no Noroeste do Paraná, conforme os Bombeiros.

Nenhum passageiro se feriu.





A PRF (Polícia Rodoviária Federal) informou que o incêndio ocorreu no km 165 da rodovia, sentido de Mandaguaçu a Maringá, e havia cerca de 15 passageiros no coletivo. A rodovia ficou totalmente interditada em um dos sentidos por 50 minutos enquanto o Corpo de Bombeiros combatia as chamas. Causa provável: pane elétrica.







Atualizada às 14h01.