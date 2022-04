Homem morre após caminhão capotar na margem da pista em Cruzmaltina

Um homem de 29 morreu após o capotamento de um caminhão na PR-451, em Cruzmaltina (Norte Central), no final da tarde desta quarta-feira (30).

De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), chovia na região quando o caminhão modelo Ford Cargo, com placas de Faxinal (Norte Central), capotou na margem esquerda da pista, na altura do km 6 da rodovia. Ele seguia no sentido de Grandes Rios (Norte Central) ao entroncamento da PRC-272, em Cruzmaltina.

Segundo a PRE, o motorista do caminhão morreu no local. O veículo foi bastante danificado e a carga de tomates ficou espalhada na margem da pista. A identidade da vítima não foi divulgada.