Decreto autoriza eventos em espaços fechados com até 500 pessoas em Maringá

Novo decreto da prefeitura de Maringá autoriza eventos em espaços fechados com até 500 pessoas e com capacidade máxima de 50% do local. O documento foi divulgados nesta sexta-feira (24) e leva em conta a diminuição do número de casos do coronavírus no município.



Continua depois da publicidade





No documento, a cidade poderá ter eventos em espaços abertos com até mil pessoas, desde que mantido o distanciamento de 1,5 m² entre os participantes. No caso de competições esportivas, a capacidade é de 20% do local.

Continua depois da publicidade





O decreto ressalva que as autorizações do documento não excluem a necessidade de liberações de alvará ou licenças da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e demais órgãos públicos, quando necessário.