Criminalística faz nova perícia em supermercado incendiado de Ibiporã

Peritos do Instituto de Criminalística de Londrina voltaram na manhã desta quarta-feira (23) ao supermercado que pegou fogo em Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina). Os servidores já haviam feito um trabalho inicial horas após o incêndio, na segunda-feira (21). Dessa vez, a vistoria ficou concentrada na cobertura que desabou e que passava por um processo de impermeabilização no momento das chamas. A suspeita é de que o serviço tenha provocado as chamas.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Os peritos pediram para a direção do mercado Montana a planta do estabelecimento, que segue isolado e tem cerca de 600 metros quadrados. Entrevistas só deverão ser concedidas após a finalização do laudo. O documento, inclusive, é esperado pela Polícia Civil, que investiga o caso. Nos próximos dias testemunhas deverão ser ouvidas na delegacia. Entre os principais depoimentos está o do outro trabalhador que fazia a impermeabilização e sobreviveu.



Continua depois da publicidade





LEIA TAMBÉM: Novo trecho da rotatória da Rio Branco com Leste-Oeste será interditado nesta quarta em Londrina





“O que está sendo apurado é se há situação de homicídio culposo, se houve negligência ou vontade intencional de atear fogo. Essa última hipótese, pelo que colhemos, tudo indica que não ocorreu, que ninguém teria ateado fogo propositalmente. Vamos verificar se teve negligencia ou imprudência na prática do serviço e que ocasionou essa morte”, explicou o delegado Vitor Dutra.







O corpo de Anderson Rodrigues dos Santos, 43, que foi encontrado carbonizado após o combate às chamas, foi velado e enterrado nesta quarta-feira no cemitério São Lucas, em Ibiporã. Ele era funcionário de uma empresa terceirizada da cidade e fazia a impermeabilização do telhado do supermercado.







Continue lendo na Folha de Londrina