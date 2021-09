Arapongas tem vagas de emprego como caseiro, office boy e vendedor; veja como candidatar-se

A Agência do Trabalhador de Arapongas, na região metropolitana de Londrina, disponibiliza vagas de emprego como atendente de balcão, auxiliar de compras, caseiro, office boy e vendedor balconista. A lista completa pode ser consultada no site da prefeitura.

Os interessados devem comparecer na Agência do Trabalhador de Arapongas, situada na rua Condor, 1145, no centro, das 8h às 17h. Em decorrência da pandemia do coronavírus (Covid-19), é indispensável o uso de máscaras.







Em casos de dúvidas e demais informações, os interessados devem ligar diretamente na Agência do Trabalhador, pelo telefone (43) 3275-1596.



Agendamentos são através do site da secretaria do Trabalho.