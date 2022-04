Ao todo, 326 mil residências então sem energia elétrica em todo o Estado

Mais de 700 profissionais da Copel estão trabalhando em todo Paraná para recompor a rede de energia elétrica danificada pelas fortes chuvas que atingiram o Estado no fim da tarde de sexta-feira e se intensificaram durante a madrugada deste sábado (23). As regiões mais atingidas foram o Noroeste (agora com 216,4 mil clientes desligados) e o Oeste (agora com 53,4 mil dealigados).

No momento, 326 mil clientes então sem energia em todo o Estado. Por volta das 5h45, auge do temporal, esse número chegou a 473 mil. Em Londrina são 1,4 mil domicílios sem luz (representa 0,53% das ligações atendidas na cidade) na manhã deste sábado.

Entre as cidades com maior número de clientes sem energia, no momento, está Maringá, com 65 mil clientes desligados. A ventania derrubou diversas árvores em cima da rede de energia da cidade. Painçandu e Mandaguaçu estão com cerca de 20 mil e 13 mil unidades consumidoras desligadas, respectivamente.





A Copel reitera a orientação de se manter distância de situações que possam oferecer risco, como fiação rompida ou postes quebrados.





É possível comunicar a falta de luz pelo aplicativo da Copel, site www.copel.com, e pelo telefone 0800 51 00 116. Ou encaminhando uma mensagem de texto (SMS) para o número 28593, com as letras SL e o número da unidade consumidora.igite aqui seu texto...