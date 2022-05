Acidente mata dois motoristas na BR-369, em Jandaia do Sul

Um acidente de trânsito matou dois homens na BR-369, em Jandaia do Sul (Norte Central), na noite deste domingo (17).

A situação ocorreu no km 235 da rodovia, por volta das 21h05, e envolveu um Chevrolet Vectra e um Volkswagen Fox. De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o condutor do Vectra, um homem de 67 anos, teria tentado uma ultrapassagem em local proibido. Ele acabou colidindo de frente com o Fox, que vinha no sentido contrário e era pilotado por um homem de 42 anos.

Os dois motoristas morreram no local. Segundo a PRF, nenhum deles usava cinto de segurança no momento do acidente. As identidades das vítimas não foram divulgadas.





A pista ficou interditada por cerca de três horas para o atendimento ao acidente.