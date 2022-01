Na sexta-feira, Pix bate recorde de 50,3 milhões de transações em um dia

O número de transações em um dia com Pix, sistema de pagamentos instantâneos, bateu recorde na última sexta-feira (10). Segundo o Banco Central, foram 50,3 milhões de operações.

O recorde anterior havia sido alcançado em 5 de novembro, com 50 milhões de transações em 24 horas.

O novo meio de pagamento completou um ano em novembro de 2021 e, de acordo com o BC, foi o sistema de pagamentos instantâneos com adesão mais rápida no mundo.





Atualmente o Pix tem 115,2 milhões de usuários cadastrados, entre pessoas e empresas. Apenas em outubro, foram 1,18 bilhão de transações que movimentaram R$ 583,5 bilhões.





Ao todo, são 364,3 milhões de chaves registradas. Uma pessoa pode fazer até cinco chaves por conta-corrente, e uma empresa, até 20.

Na prática, quem faz cadastramento das chaves não precisa informar todos os seus dados na hora de transferir dinheiro ou pagar conta pelo Pix. A pessoa precisa apenas falar a chave cadastrada (CPF, email ou número de celular, por exemplo).





Dados da autoridade monetária mostram que 106,8 milhões de pessoas já fizeram Pix pelo menos uma vez.





Em pouco tempo, o Pix se tornou um dos meios mais usados para transferências de recursos e ultrapassou os tradicionais DOC (Documento de Ordem de Crédito) e TED (Transferência Eletrônica Disponível). Desde o lançamento, o sistema movimentou mais de R$ 4 trilhões.