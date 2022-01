Motociclista morre em acidente envolvendo carreta e carro entre Cambé e Londrina

Um acidente envolvendo três veículos causou a morte de um motociclista de 37 anos na manhã desta segunda-feira (6) na BR-369, em Cambé, na região metropolitana de Londrina. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) foi acionada às 6h55.

Segundo divulgado pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), indícios apontam que uma carreta emplacada no Paraguai seguia no sentido Cambé a Londrina, assim como os outros dois véículos, e, na passagem pela obra do viaduto que dá acesso a Bratislava, bateu na traseira da motocicleta, que, por sua vez, colidiu na parte de trás de outro automóvel.

No impacto, a motocicleta ficou presa na carreta. O motorista foi arrastado por alguns metros e veio a óbito no local.





A confecção do boletim de trânsito fica a cargo da PRF (Polícia Rodoviária Federal).





A ocorrência foi encaminhada ao IML (Instituto Médico-Legal) de Londrina.

Trânsito





De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o trânsito esteve lento no local e fluindo em meia pista. O tráfego foi totalmente liberado por volta das 10h15.