Inadimplência em Londrina cresce 30% em março

O nível de endividamento dos londrinenses segue crescendo, conforme apontam os dados do SPC (Sistema de Proteção de Crédito) da Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina) referentes a março de 2022. Embora o número de pessoas que conseguiram limpar o nome tenha crescido no mês passado ante março de 2021 e também na comparação entre os primeiros trimestres de cada ano, a quantidade de consumidores que ingressaram na lista de devedores cresceu no mesmo período.

Quando observado o comparativo entre os meses de março de 2021 e de 2022, a inadimplência cresceu 30%. Entre o primeiro trimestre do ano passado e o primeiro trimestre deste ano, o índice de pessoas que não conseguiram quitar seus débitos foi ainda maior, de 41%. “Isso mostra a dificuldade encontrada pelo consumidor londrinense em honrar seus compromissos financeiros dentro dos prazos”, disse o consultor econômico da Acil, Marcos Rambalducci.



Segundo o economista, a alta da inadimplência pode ser explicada pelo aumento das vendas a crédito de janeiro a março deste ano, que superaram os resultados do primeiro trimestre do ano passado. “As vendas subiram significativamente, ou seja, mais consumidores comprando aumenta a possibilidade, em números absolutos, de uma elevação na inadimplência.





