Expo Japão 2022 começa nesta quarta-feira em Londrina

Instalada em uma área de mais de 5 mil metros quadrados, a Expo Japão contará com atrações tradicionais e contemporâneas, como a Cerimônia do Chá, Taikô (tambores japoneses), Bon-Odori (dança tradicional), Matsuri Dance (dança contemporânea), Ikebana (arranjos florais), Bonsais (árvores em miniatura), desfile de vestimentas japonesas, demonstrações de artes marciais, entre outros.

A Expo Japão, um dos maiores eventos da cultura japonesa do estado do Paraná, será realizada de 15 a 19 de junho na Acel (Associação Cultural e Esportiva de Londrina). Uma grande festa com intensa programação que reúne arte, cultura, gastronomia, esportes, exposição de produtos, palestra, workshops, e outras atrações.

Gastronomia oriental

Oito restaurantes que reúnem o melhor da gastronomia oriental confirmaram presença na Expo Japão deste ano. Os visitantes vão poder contar com uma infraestrutura com Praça de Alimentação e capacidade para atender 2 mil pessoas. Além disso, haverá também food trucks, cafeteria e doceria.

Eventos agrícolas

“Tivemos menos de dois meses para organizar os eventos agrícolas, então optamos por fundir o evento tradicional com propostas mais tecnológicas trazidas pelo AgroInovatec, sempre visando a sustentabilidade do pequeno produtor. Com a demanda da atual sociedade é focada em alimentos saudáveis, a programação de palestras vai focar na experiência de agricultores e de entidades como o IDR e a Universidade Estadual de Londrina”, explica um dos coordenadores do evento, Tumoru Sera.

A expo agrícola, juntamente com a 9ª edição do AgroInovatec, está focada na sustentabilidade social com a exposição de produtos orgânicos, espaços para a exposição e áreas de comercialização de diversos itens.

Crianças e idosos

Todos os anos, a Expo Japão abre espaço para vinda de aproximadamente 300 alunos de escolas públicas da cidade, uma oportunidade para que que eles entrem em contato com a rica cultura oriental. A tarde com as crianças está agendada para quarta (15) a partir das 14h. Na quinta-feira (16) a organização divulga o resultado do projeto “O Japão que inspira”, realizado anualmente junto aos alunos da rede pública de ensino. A iniciativa da ACEL, em parceria com a Expo Japão e apoio da Secretaria Municipal de Educação, vai premiar os melhores trabalhos no palco principal a partir das 12h.

A terceira idade também tem programação garantida na tarde de sexta-feira (17) com apresentações, passeios, recreação e hora do lanche. No dia 18, Dia da Imigração Japonesa está programado o Culto In Memorian aos imigrantes japoneses. A celebração será com o monge do Templo Honpa Hongwanji de Londrina.