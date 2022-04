Um homem morreu após perder o controle do veículo que estava dirigindo e colidir contra árvores, por volta das 14h desta sexta-feira (25), no Km 322 da PR-092, em Santo Antônio da Platina (Norte Pioneiro).



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





A vítima foi retirada das ferragens já sem vida pelo Corpo de Bombeiros da cidade. Segundo a PM (Polícia Militar), o tempo chuvoso pode ter sido a causa do acidente, fazendo o veículo sair da pista e descer uma ribanceira, ocasionando o impacto com as árvores.