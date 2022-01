Concurso do IBGE e da Petrobras motivam vinda de 2022

Estar atento às oportunidades é um passo importante rumo à ascensão profissional. Assim, ficar de olho nas vagas ofertadas pela iniciativa privada ou administração pública é essencial para quem almeja ingressar, manter-se no mercado de trabalho ou ainda conquistar experiências que turbinem a carreira.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Tradicionalmente, os concursos públicos conservam importante representatividade para diferentes profissões - principalmente em razão da estabilidade oferecida.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Os benefícios concedidos são também chamariz e, na esfera pública ou privada, estar preparado para assumir a função é crucial.







Muito aguardado, o concurso do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, está com mais de 204 mil vagas temporárias abertas para o censo demográfico que será realizado em 2022.





Publicados em 18 de dezembro, dois editais contratam temporariamente 204.307 pessoas para trabalhar na organização e na coleta do Censo Demográfico referente ao ano de 2021 - mas que não foi realizado em razão da pandemia.

Continua depois da publicidade





Ao todo, são 181.898 vagas para recenseador, 16.959 para ACS (agente censitário supervisor) e 5.450 para ACM (agente censitário municipal) em 5.297 municípios do país.





Os quadros de distribuição das vagas estão disponíveis para consulta no site do Cebraspe, empresa organizadora dos processos seletivos.







Concurso da Petrobrás





A Petrobras segue com inscrições para concurso público que selecionará 757 profissionais para cargos de nível superior, além da formação de cadastro de reserva. As inscrições ficarão abertas até o dia 5 de janeiro de 2022.





As vagas são para profissionais com formação nas áreas de ciência de dados, análise de sistemas (engenharia de software, infraestrutura e processos de negócio), engenharia ambiental, engenharia de petróleo, engenharia de equipamentos (elétrica, eletrônica, inspeção, mecânica, terminais e dutos), engenharia de processamento, engenharia civil, engenharia de segurança de processo, engenharia de segurança do trabalho, engenharia naval, análise de comércio e suprimento, análise de transporte marítimo, geofísica (física, geologia), geologia, economia e administração.





Na Folha de Londrina, saiba mais sobre os processos seletivos.