Cambé prorroga Refis no município por mais três meses

A Secretaria de Fazenda de Cambé (Região Metropolitana de Londrina) vai prorrogar o Refis (Programa de Refinanciamento Fiscal) do município por mais três meses.

O Refis começou no dia 1º de setembro e estava previsto para terminar nesta terça-feira (30), mas vai passar a valer até o dia 28 de fevereiro de 2022.

O programa concede descontos de até 100% em juros e multas para quem tem alguma dívida ativa com o município, como o IPTU (Imposto Territorial e Predial Urbano), o ISS (Imposto Sobre Serviços) ou qualquer outro débito em aberto e inscrito em dívida ativa.





Até o dia 20 de setembro, a prefeitura arrecadou com o Refis cerca de R$2,4 milhões, superando a expectativa que era de R$1,5 milhão.





De acordo com o Executivo, a intenção do programa é fazer com que a população quite de forma mais fácil alguma dívida pendente com o município, além de permitir também que a prefeitura arrecade mais recursos e possa repassar aos cambeenses através de serviços públicos.

O secretário de Fazenda, Gabriel Cândido, explica que o atual cenário motivou a prorrogação do prazo para que a população refinancie suas dívidas. “Nós estamos levando em conta a situação financeira da população e das empresas, que ainda estão sofrendo com os efeitos da pandemia. Tem muita gente querendo pagar, mas que não está conseguindo porque perdeu o emprego ou porque a renda diminuiu”, ressalta.





Segundo o comandante da pasta, a intenção do Refis é ajudar a população a quitar as dívidas, mas sem precisar arcar com os juros e as multas.





Cândido pontua que a arrecadação de dívida ativa de 2021 foi 64% maior que a do mesmo período de 2020. “Isso aconteceu principalmente porque a economia está reaquecendo aos poucos e que o Refis vem sendo um sucesso, pois garante mais descontos em um período de tempo menor”, esclarece. Segundo ele, a expectativa é de arrecadar mais R$2 milhões nos próximos três meses e reverter esse montante em mais benefícios para a população.