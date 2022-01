Apesar de produção encarecida, agronegócio paranaense projeta 2022 positivo

Embora enfrente como principais desafios os altos custos de produção puxados pela energia elétrica e pelo dólar valorizado, o agronegócio paranaense projeta um 2022 positivo, com ampliação de mercados e a manutenção na valorização dos produtos.

A análise foi feita por especialistas do setor.

Luiz Eliezer Ferreira, técnico do DTE (Departamento Técnico e Econômico) do Sistema Faep/Senar-PR, projeta que a ampliação de mercados na pecuária será um dos pontos positivos para o agro paranaense no novo que se inicia.







O Estado foi reconhecido, em maio de 2021, como área livre da febre aftosa sem vacinação, pela Organização Mundial de Saúde Animal.





Em agosto de 2020, o Paraná já havia obtido reconhecimento nacional do Ministério da Agricultura e Pecuária.



“Esse reconhecimento trouxe uma segurança sanitária importante para promover a abertura de novos mercados. Os abates devem ser ampliados para atender tanto o mercado interno quanto o mercado externo”, destacou o técnico do Sistema Faep/Senar.





Ferreira acrescenta que esse novo status deverá gerar impacto positivo principalmente na importação de carne bovina por países como Japão, Estados Unidos e nações europeias.





O Paraná, por sua vez, é o maior produtor e exportador de proteína animal do País.







O Estado também deverá comemorar no ano que vem produções recordes de soja e de milho. Projeções iniciais apontam que mais de 20 milhões de toneladas de soja e mais de 17 milhões de toneladas de milho devem ser produzidos na safra 2021/2022.







