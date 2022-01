Comentários sobre Um Olhar no Mirante

Vamos indicar alguns livros para as férias.

Hoje vamos ver os comentários sobre o livro "Um olhar no Mirante" de Franccis Yoshi Kawa. Esse e-book está na Amazon.

"Li o e-book e achei muito bem trabalhados os personagens e o entorno. A história acontece na década de 80. Gostei de alguns detalhes que fazem lembrar dessa época.



Suzana A. S. Rodrigues

O romance "Um Olhar no Mirante", do escritor paranaense Franccis Yoshi Kawa, nos mostra a agonia de jovens que se submetem a vontade de uma sociedade abstrata, opressora e machista, que prioriza as aparências acima de qualquer sentimento. A narrativa proporciona surpresas e reviravoltas que instigam o leitor a permanecer atento. Boa leitura.



Sonia Cardoso (poeta e escritora).

Um livro que trabalha os personagens, suas emoções, seus conflitos. Os dramas humanos adquirem vida na escrita do romaancistea Franccis Yoshi Kawa.



Isabel Furini

"Um Olhar no Mirante" é uma boa leitura para quem gosta de ler romances.





Na próxima semana falaremos do livro de poemas "Meio-Fio Poemas de Passagem", de Flávia Ferrari.