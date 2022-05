Mãe - Poemas de Daniel Mauricio

Feliz Dia das Mães



Mãe

É sinônimo de tantas coisas.

Mas hoje,

O coração preferiu chamá-la de

Saudade.

Mãe (2)

Mãe, pra mim,

Hoje rima com saudade

Mas não aquela saudade fria e distante

É algo do tipo vibrante

Como a lembrança de um sonho gostoso

Da noite anterior.

Acho que todas as mães leram as mesmas receitas

E aprenderam a amar da mesma maneira

Por certo tiveram o mesmo professor.

Enquanto as outras mães

Preparam seus filhos pra vida

A minha de tão precavida

Partiu antes pra deixar tudo arrumadinho

Pra me receber com o mesmo carinho

Quando o meu dia de partir também chegar.

Daniel Mauricio