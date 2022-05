Em 28 de abril/ 2022, aconteceu no Salão Nobre da Faculdade de Direito da UFPR, a entrega de Certificados aos ganhadores do 1º Concurso de Poesia da Faculdade de Direito da UFPR, organizado pelo Diretor do Setor de Ciências Jurídicas da UFPR, Sérgio Saída Staut Júnior.

O evento contou com mais de 50 pessoas. Destaque especial par o ilustre Frei Alairton Lara de Castro que fez uma palestra sobre a importância de dizer não ao álcool e drogas.

Também estiveram presentes Rosy Kamawi, Anna Cláudia Menezes Lourega Belli e Carolina Luize da Luz, que também fizeram parte da Comissão Organizadora. O aluno do 4º ano de Direito na UFPR, e grande aposta na Poesia, Luiz Paulo Ricofica Amaral, teve seu soneto intitulado "Ignorância" declamado na cerimônia.





Também merece destaque a brilhante apresentação de piano, do Professor de Economia Política do Direito UFPR, André Peixoto.





O e-book do “1º Concurso de Poesia da Faculdade de Direito da UFPR”, organizado por José Almir de Luz Junior, está na plataforma da Amazon e pode ser lido gratuitamente. Nesse e-book, os interessados poderão ler os trabalhos ganhadores. Também foram incluídos um poema de cada uma das poetas homenageadas: Daria Farion, Andrea Mora Paredes, Isabel Furini e Roza de Oliveira.



