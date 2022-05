Serviço de guincho em Londrina já retirou das ruas mais de 1.300 veículos

Desde que começou a operar, em julho passado, o serviço de remoção de automóveis e motocicletas apreendidos em ações de fiscalização ou abandonados em via pública já encaminhou 1.301 veículos para o pátio do Município. Deste total, 1.235 foram confiscados em decorrência de irregularidades de trânsito e 66 foram recolhidos das ruas por estarem em desconformidade com o Código de Posturas, Lei Municipal nº 11.468/2011.

Do início da operação até o dia 13 de abril, foram retirados de circulação um carro e 52 motocicletas baixados – veículos cuja comercialização e utilização se tornaram ilegais em função de danos irreparáveis ao chassi. No mesmo período, 862 motos e automóveis foram liberados do pátio.

Atualmente, o espaço, localizado na rua Luiz Beraldi, 9.855, nas proximidades da PR-445, região sul de Londrina, abriga 439 veículos, sendo 237 carros, 199 motocicletas e três caminhões. Mais de 300 unidades encontram-se no local há pelo menos 60 dias, tempo estabelecido na legislação para a venda dos itens recolhidos.





Destes mais de 300, aproximadamente 180 já estão aptos para leilão. No entanto, devido à quantidade ainda pequena de veículos nessa categoria, e considerando o intervalo necessário para cumprimento dos trâmites legais, a estimativa é que a primeira leva de comercialização ocorra em até 180 dias.