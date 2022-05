Quarta parcela do Ipva das placas de finais 7 e 8 vence nesta sexta-feira

Os donos de veículos do Paraná com placas de finais 7 e 8 devem pagar a quarta parcela do Ipva (Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor) 2022 até esta sexta-feira (22). As guias podem ser emitidas pelo site da Secretaria de Estado da Fazenda.

O pagamento pode ser feito por meio do pix pelos canais eletrônicos de qualquer instituição bancária ou por de aplicativos. É preciso ter em mãos o número do Renavam (Registro Nacional de Veículos Automotores), que consta no CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos). A alíquota do tributo é de 3,5% ou 1% do valor do veículo, dependendo do tipo. Os pagamentos feitos depois do vencimento terão juros e multa.

O Paraná destina 50% do valor arrecadado para o município de emplacamento do veículo. A quitação do imposto também é requisito obrigatório para emissão do certificado de licenciamento de veículo pelo Detran (Departamento Estadual de Trânsito)/PR.