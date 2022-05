Portal do Detran facilita acesso a informações sobre multas e infrações de trânsito

As pessoas que precisarem dos serviços na área de infrações, como identificação de condutor, defesa de autuação, recursos de multa, defesa e recurso de suspensão do direito de dirigir e defesa de recursos de cassação da CNH (Carteira Nacional de Habilitação), podem fazê-los diretamente por meio do portal do Detran-PR (Departamento de Trânsito do Paraná).

O efeito suspensivo é o que tira o efeito da eficácia da sentença expressa, ou seja, a condição da CNH do usuário é considerada normal até que seu recurso seja julgado.

“Muitos usuários ainda enviam seus recursos por meio postal, que tem toda a questão do tempo da correspondência chegar e ser protocolada aqui, o que faz com que o cidadão não tenha muito tempo de efeito suspensivo”, diz o diretor-geral do Detran, Wagner Mesquita. “Protocolando pelo portal, assim que é enviado, o efeito suspensivo já está valendo”.





O portal visa otimizar os serviços do Detran, dando maior comodidade aos usuários. Entre as vantagens destes serviços por meio do portal, em vez de utilizar o meio postal, estão a economia de deslocamento e gasto com os serviços de postagem; contribuição para a desburocratização do serviço público; e fortalecimento do desenvolvimento de ferramentas tecnológicas que tragam maior eficiência e segurança aos processos.





O serviço pode ser utilizado por pessoas físicas, jurídicas, locadoras, transportadoras, assessorias de trânsito, escritórios advocatícios, entre outros. Para seguir com os protocolos on-line, deve-se ficar atento aos documentos exigidos, lembrando que os arquivos devem estar salvos em extensão PDF.

