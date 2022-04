Polícia Militar promove encontro de carros antigos em Rolândia

A Polícia Militar de Rolândia (Região Metropolitana de Londrina) vai promover o 1º Encontro de Carros Antigos do 15º BPM (Batalhão da Polícia Militar), no domingo (10).



O encontro, que acontecerá das 9h às 13h, foi idealizado com a intenção de arrecadar caixas de bombons, que serão doadas na semana da Páscoa para as crianças carentes da cidade.



O 15º Batalhão da Polícia Militar fica na rua das Hotências, número 100, no jardim Novo Horizonte, em Rolândia. Os interessados deverão doar uma caixa de bombom para ter acesso ao evento.