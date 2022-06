Paraná terá leilão com veículos a partir de R$ 350

A Seap (Secretaria da Administração e da Previdência) vai organizar um novo leilão de veículos e sucata de veículos inservíveis. Ele acontecerá de forma on-line através do portal da organizadora e será aberto para lances às 13h do dia 13 de junho. Os valores iniciais giram entre R$ 280,70 (sucatas) e R$ 351,45 (veículos) e vão a R$ 14.487,00.

O encerramento do evento está previsto para as 13h dos dias 20, 21 e 22 de junho, de acordo com cada lote. Segundo o edital nº 02/2022 , é requisito indispensável para a participação no certame o cadastro prévio no site do Leiloeiro Oficial.

Estarão disponíveis para leilão 306 veículos divididos em 284 lotes, nos municípios de Cascavel (lotes 01 ao 141), Marialva (lotes 142 ao 169) e Curitiba (lotes 170 ao 284).







Todos os itens poderão ser examinados nos locais onde se encontram e no período de visitação entre os dias 6 a 14 de junho, conforme descrito no item três do edital, com hora e data para cada município.





Os leilões, além de desocupar os pátios onde os veículos se encontram, possibilitam a arrecadação de dinheiro para o estado, diminuindo gastos com frotas que já não servem mais seu propósito.

“O governo do estado tem como objetivo uma gestão mais econômica e eficiente do transporte oficial, e é isso que temos conquistado com os leilões. Desde 2020, R$ 7.471.054,59 foram arrecadados com as vendas dos veículos”, ressalta o secretário de Administração e da Previdência, Elisandro Pires Frigo.