Pagamento da terceira parcela do IPVA começa nesta quinta; veja o calendário

Os proprietários de veículos com finais de placas 1 e 2 devem pagar a terceira parcela do IPVA 2022 nesta quinta-feira (17). Para emitir a guia de pagamento, basta acessar o Portal do IPVA, com o número do Renavam, que consta no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV).

Os pagamentos podem ser feitos via PIX pelos canais eletrônicos de qualquer instituição bancária ou mesmo por meio de aplicativos.

O pagamento do IPVA é requisito obrigatório para emissão certificado de licenciamento de veículo pelo Detran/PR. O não pagamento impossibilita, entre outros, a transferência de propriedade do veículo, além de restringir a obtenção de Certidão Negativa de Tributos junto à Receita Estadual.





Desde o início do calendário do IPVA 2022, há dois meses, a Secretaria da Fazenda e a Receita Estadual já registraram o pagamento total ou parcial (duas parcelas) do imposto de 2,5 milhões de contribuintes. Foram contabilizados até 28 de fevereiro cerca de R$ 1,61 bilhão em pagamentos à vista e R$ 712,6 milhões parcialmente em dia, segundo dados do setor do IPVA da Inspetoria Geral de Arrecadação.





Confira o calendário dos próximos vencimentos IPVA 2022:

Finais de placa 1 e 2 - 17/03, 18/04, 17/05





Finais de placa 3 e 4 - 18/03, 19/04, 18/05





Finais de placa 5 e 6 - 21/03, 20/04, 19/05





Finais de placa 7 e 8 - 22/03, 22/04, 20/05