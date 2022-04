Mesmo com lei, cinto de segurança e uso de cadeirinha ainda são ignorados

Apesar de o uso do cinto de segurança ser obrigatório desde 1997, muitas pessoas continuam ignorando a sua utilização. Durante o último feriado de Carnaval, por exemplo, foram registradas 8.296 atuações nas estradas federais por condutores e passageiros que não utilizavam o equipamento, aumento de 6% em relação ao mesmo período de 2021, segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal).



Ainda de acordo com a PRF, também houve crescimento de 16% em acidentes graves, de 6% de feridos e de 18% em mortos em relação ao ano passado.



O presidente da Trauma (Sociedade Brasileira de Trauma Ortopédico), Dr. Vincenzo Giordano Neto, alerta que os dados são extremamente preocupantes, uma vez que o cinto de segurança diminui o impacto e a gravidade em caso de acidentes.



“No caso de uma batida, um corpo solto em um automóvel mantém a mesma velocidade que estava até encontrar uma barreira. Com isso, sem o cinto, em uma batida a 60 km/h, essa será a velocidade com que uma pessoa atinge o para-brisa. Situação ainda pior na estrada, onde o limite de velocidade permitido é maior, entre 100 km/h, 120 km/h. Um impacto nessas proporções, se não resultar em óbito, deixa sequelas permanentes”, ressalta.



Acidentes de trânsito estão entre as principais causas de politraumatismos, situação a qual, ao menos, dois órgãos ou duas partes distintas do corpo são lesionadas gravemente.



A não utilização de cinto de segurança é ainda maior quando se trata de passageiros no banco traseiro. A partir de sete anos e meio, crianças também devem usar o equipamento.



“As pessoas têm a falsa sensação de segurança que o banco traseiro proporciona, porque imaginam que estão protegidas pelos bancos dianteiros e que estão longe do para-brisa. Porém, a força que uma pessoa recebe em uma batida é algo em torno 35 vezes o seu peso. Com um impacto tão grande, não há banco que possa pará-la e o que acontece é o passageiro de trás esmagando a pessoa sentada à frente e se lesionando gravemente”, explica.



O especialista salienta que é importante lembrar que nem sempre o acidente é uma colisão frontal. “No caso de batidas laterais e capotamentos, o cinto de segurança também protegerá os ocupantes de serem arremessados contra si, em direção a alguma parte do carro ou até mesmo para fora do veículo”, pontua.