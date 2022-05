Londrina aciona novos semáforos na avenida Leste-Oeste

Mais um conjunto semafórico começou a funcionar nesta terça-feira (17), em Londrina. Instalados no cruzamento da avenida Leste-Oeste com a travessa Belo Horizonte e a rua Belém (Centro), os dispositivos estão sendo acionados pela CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização), que prevê a conclusão do serviço de sinalização viária no local ainda nesta data.

A CMTU informa que, com a ativação, os movimentos de acesso, cruzamento e retorno à Leste-Oeste, a partir da travessa Belo Horizonte ou da avenida, vão ser disciplinados pelos semáforos, sem qualquer supressão de fluxo. Conforme a diretoria Trânsito da CMTU, o início da operação vai trazer mais segurança para pedestres, ciclistas, motoristas e motociclistas, melhorando a fluidez do tráfego na região. “Além dos semáforos, o local contará com faixas de segurança”, frisa o diretor de trânsito, Major Sérgio Dalbem.

Segundo Dalbem, a medida vem para complementar o trabalho executado na interseção da Leste-Oeste com as ruas Amapá e Manaus, localidade que passou a contar com sinaleiros na última quinta-feira (12). “Com o término das ações na altura da Travessa Belo-Horizonte, todos os cruzamentos da avenida estarão devidamente semaforizados”, destaca.





Para quem utiliza a via com frequência, Dalbem recomenda atenção para a novidade e respeito à nova sinalização. Neste início de funcionamento, a CMTU vai monitorar a área e, caso seja necessário, poderá fazer ajustes no tempo dos dispositivos.