Drive-thru em Londrina fará entrega de cartões de estacionamento para idosos

Estão abertas as inscrições para os interessados em participar, na próxima quinta-feira (31), do drive-thru de emissão da credencial de idoso em Londrina.

A ação será promvida pela CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização), órgão responsável pela distribuição do documento, das 9h às 12h, no CCI (Centro de Convivência da Pessoa Idosa) da região oeste. O espaço funciona na rua Serra Pedra Selada, nº 111, nas proximidades da avenida Arthur Thomas.

Para agendar a retirada da carteirinha, o solicitante deve acessar a página da CMTU e clicar na chamada “atendimento do protocolo – agende já”. Em seguida, é preciso selecionar a opção “credencial de vaga especial – idoso – drive-trhu – 31/03/2022 9h – 12h” e escolher o horário desejado.





Os interessados também têm a opção de encaminhar a documentação antecipadamente, após a inscrição no site da CMTU, por meio do WhatsApp (43) 3379-7609 ou do e-mail educacao.cmtu@gmail.com.







Para esta nova edição do drive-thru, a terceira do tipo em Londrina, serão disponibilizadas 36 vagas para as pessoas previamente cadastradas.