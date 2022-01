Cidade de São Paulo suspende rodízio de veículos para festas de fim de ano

A suspensão do rodízio de veículos de passeio (automóveis) na capital paulista começa nesta segunda-feira (20) e vale até o dia 14 de janeiro. Veículos pesados (caminhões) continuarão com as restrições.

O rodízio de carros surgiu como uma forma de diminuir a poluição no meio ambiente. No entanto em uma cidade grande como São Paulo também ajuda a controlar o trânsito. Ele está estabelecido na capital paulista há mais de 20 anos e de segunda a sexta-feira, os condutores são proibidos de circular de acordo com o final de sua placa:





Segunda-feira: Emplacamento com final 1 ou 2;

Terça-feira: Emplacamento com final 3 ou 4;

Quarta-feira: Emplacamento com final 5 ou 6;

Quinta-feira: Emplacamento com final 7 ou 8;

Sexta-feira: Emplacamento com final 9 ou 0.





De acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito, da prefeitura de São Paulo, a multa para quem desrespeitar o rodízio é de R$ 130,16, mais quatro pontos na carteira. O rodízio retornará no dia 17 de janeiro de 2022 (segunda-feira). O horário restrito de circulação é das 7h às 10h e das 17h às 20h.